بعد غياب 3 سنوات.. وحيد ممدوح يعود لجمهوره في المسرح الصغير

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يعود عازف الجيتار وحيد ممدوح إلى حفلاته الموسيقية الخاصة، بعد غياب 3 سنوات منذ أن قدم آخر حفلاته بمسرح المانسترلي عام 2018، حيث يقدم غدا الإثنين حفله في المسرح الصغير بدار الأوبرا، وسيقدم العديد من الألحان الموسيقية لأشهر الملحنين والمطربين في الوطن العربي من خلال مختارات من الأغاني القديمة والحديثة.

قال وحيد في تصريحات صحفية: «سعيد باللقاء مع الجمهور بشكل مباشر بالرغم من أنه لم ينقطع بمشاركتي في العديد من الحفلات، لكننا خلال ما يزيد عن الساعة سيكون بيننا لقاء خاص أقدم خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي أعدت توزيعها مرة أخرى لعدد كبير من الملحنين سواء العمالقة من الزمن الجميل أو الحديث، منها أغاني لشادية وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وفيروز وغيرهم من النجوم الذين قدمت لهم موسيقي أعجب بها الجمهور».

وأضاف: «هناك العديد من النجوم الذين سيحلون ضيوفا على الحفل لأول مرة منهم محمد فوزي ووردة وفريد الأطرش والكينج محمد منير وعدد من الأغاني المعاصرة الحديثة لعدد من المطربين والملحنين الجدد، فلقد كنت أحاول تقديم وجبة موسيقية دسمة ولطيفة للجمهور الذين يحبون الجيتار من خلال الموسيقي التي يحبونها لكن بشكل مختلف، خاصة إنني كنت أعمل على التحضير لذلك البرنامج منذ فترة طويلة ولكن الحفل تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب جائحة الكورونا، ولذلك قمت بتعديلات بسيطة عليه لتقديم أغاني معاصرة حديثة جديدة بشكل مختلف».

وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم «Alhambra» في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.