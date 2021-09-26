غريمة جنيڤر لوبيز .. تعرف على فتاة «جيمس بوند» القادمة

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قالت الممثلة آنا دي أرماس أن شخصيتها التي تجسدها في فيلم «No Time To Die» وتحمل اسم «بالوما» ستكون أكثر شخصية لفتاة بوند شريرة وسيئة في تاريخ سلسلة «جيمس بوند» الممتد إلى 59 سنة.

وتحدثت «آرماس» إلى صحيفة «the sun«عن أن الشخصية كاملة، فهي ممتعة للغاية، نشطة للغاية، سيئة للغاية، وجذابة على كافة المستويات التمثيلية بحسب وصفها، وتختلف عن فتيات «بوند» اللائي ظهرن في أفلام السلسلة السابقة.

دي أرماس

ويأتي ظهور «آرماس» الأول في سلسلة «جيمس بوند»، بينما ينتظر عشاق السلسلة عرض أحدث أجزاءها «لا وقت للموت» خلال أيام، بعد تأجيلات للفيلم لمدة عامين بسبب ڤيروس كورونا ويشارك في بطولته الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك.

ويستعد بطل الفيلم «دانييل كريج» لوداع شخصية العميل السري «جيمس بوند» 007 التي جسدها 5 مرات في السلسلة على مدى الأعوام الماضية.

وعن مشاركتها لـ«دانييل كريج» قالت: أنا أحب دانييل.. إنه لا يلين. لا يهم كم هو منهك، أو عدد العظام المكسورة لديه، وهو يصور ..فهو كان يحضر ويذهب إلى العمل كل يوم.. إنه ملهم للغاية«.

دانييل كريج - صورة أرشيفية

ويأتي ذلك بعد أن قال الممثل البالغ من العمر 53 عامًا مازحًا أنه عار معظم الطريق خلال الجزء الأخير من السلسلة، واستغرق الأمر عامًا حتى يستعيد لياقته ويظهر بهذه الجاذبية..ردا على سؤال عن المشاهد الحميمية التي تجمعه ب«أرماس» خلال الفيلم.

يذكر أن أنا دي أرماس ممثلة كوبية، ولدت عام 1988، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2005، وارتبطت لفترة بالممثل والمخرج «بن أفليك» صديق جنيفر لوبيز الحالي.