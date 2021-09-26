أشهرهم «أفواه وأرانب».. أفلام تناولت فكرة تنظيم الأسرة في اليوم العالمي لوسائل منع الحمل

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يحتفل العالم اليوم الموافق 26 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي لوسائل منع الحمل، لتوعية السيدات بضرورة استخدام هذه الوسائل لتنظيم النسل ومنع الحمل غير المخطط أو المتكرر الذي يضر بصحتها، ويترتب عليه مشكلة الانفجار السكاني..

السينما المصرية لم تغفل هذه القضية، حيث طرحت فكرة تنظيم الأسرة، في عدد من الأفلام خاصة الكلاسيكيات التي جنت شهرة كبيرة.

في السطور التالية سوف نستعرض أبرز تلك الأفلام:

إمبراطورية ميم

هو واحد من أهم كلاسيكيات السينما المصرية، تم إنتاجه عام 1972، ويعتبر هو أول فيلم مصري يشير إلى أهمية فكرة تنظيم الأسرة ولكن بطريقة غير مباشرة، من خلال الإشارة إلى إرهاق الآباء بسبب متطلبات الأبناء سواء المادية أو فيما يخص الجانب التربوي، وزيادة المعاناة كلما زاد عدد الأولاد.

أحداث الفيلم تدور حول قصة أم أرملة تعول ستة أبناء، وبين معاناتها من عملها ومشاكل تربية أبنائها تلتقي بشخص تشعر نحوه بالانجذاب، حتى عرض عليها الزواج لكن ظل الحائل بين إتمام تلك الزيجة هي كثرت مشاكلها مع أبنائها التي تتناسب مع كثرت عددهم وأعمارهم المختلفة، وكأن الفيلم يشير إلى أن الوضع كان سيبدو أفضل في حال إذا لم تكن أم لكل هذا العدد.

الفيلم من بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وهشام سليم ودولت أبيض وسيف أبوالنجا، تأليف إحسان عبدالقدوس، وللمخرج حسين كمال.

فيلم الحفيد



هو من روائع السينما المصرية، وقد ناقش العديد من القضايا، منها ما يتعلق بالصعوبات التي يلاقيها الأهل لحل مشاكل أبنائهم من تعليم لزواج، أو منغصات تعكر صفو حياة هؤلاء الأبناء، وما يلاقيه الأب من إرهاق مادي في كل تلك الظروف، وهنا بالتحديد إشارة لأهمية قضية تنظيم الأسرة للحد من معاناة الأهل.

الفيلم من بطولة: عبدالمنعم مدبولي، كريمة مختار، نور الشريف، ميرفت أمين، محمود عبدالعزيز، منى جبر، ومن إخراج عاطف سالم.

عالم عيال عيال

ناقش الفيلم مشكلة كثرة الإنجاب بطريقة لايت كوميدي، وذلك من خلال الشخصية التي يجسدها «رشدي أباظة» بالفيلم، وهو مهندس بترول أرمل وأب لثمانية أطفال، كان يبحث عن زوجة تتحمل معه مشقة تربية هؤلاء الأطفال، حتى التقى بسامية التي جسدتها «سميرة أحمد» وكان لديها أيضا ستة أطفال، وبزواج الاثنين والانتقال للعيش معا في بيت واحد، بدأت المشاكل والمنزاعات تدور بين الأبناء في صورة مواقف طريفة تتناسب مع طبيعة الفيلم.

الفيلم من بطولة رشدي أباظة وسميرة أحمد وسمير صبري وسهير رمزي وعملاقة من ضيوف الشرف، للمخرج محمد عبدالعزيز



أفواه وأرانب

لعله من أبرز الأفلام العالقة في أذهان الجمهور بقضية تنظيم الأسرة، وذلك لأن فكرته كانت مباشرة وواضحة، والتي وجهت نحو معالجة قضيتي الفقر والغنى من خلال تنظيم الأسرة.

الفيلم بطولة: فاتن حمامة ومحمود يس وفريد شوقي ورجاء حسين وحسن مصطفى وماجدة الخطيب ووداد حمدي، وإخراج هنري بركات.