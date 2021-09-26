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طريف.. مركز طب الأسنان التخصصي يحتفي باليوم الوطني 91

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قدم العديد من البرامج ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد البلاد

طريف.. مركز طب الأسنان التخصصي يحتفي باليوم الوطني 91

احتفل مركز طب الأسنان التخصصي بمدينة طريف، صباح اليوم الأحد، باليوم الوطني 91 للمملكة، عبر تقديم العديد من البرامج التي تم تشغيلها على الشاشات ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية.

ونظم "طب الأسنان" احتفالًا بحضور مدير القطاع الصحي بطريف فايز سرحان الرويلي، ومساعده ناصر حامد المدوح، وتمت خلال الاحتفالية مشاهدة التجهيزات والشعارات التي اكتست مداخل المركز بالأعلام وباللونين الأخضر والأبيض.

وتفاعل الأطفال مع اللوحات التي تم تلوينها، إضافة إلى فقرات رسم الشعار، قدمتها الدكتورة رهف الغامدي، التي حظيت باستحسان الجميع.

وأشادت مديرة مركز طب الأسنان التخصصي بطريف الدكتورة منى الرويلي، بإدارة القطاع الصحي والزملاء المشاركين في هذه المناسبة الوطنية، مُهنئة خادم الحرمين وولي عهده الأمين والشعب الكريم، بهذه المناسبة الخالدة.

طريف.. مركز طب الأسنان التخصصي يحتفي باليوم الوطني 91

طريف.. مركز طب الأسنان التخصصي يحتفي باليوم الوطني 91

طريف.. مركز طب الأسنان التخصصي يحتفي باليوم الوطني 91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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