كورونا.. فرنسا تسجّل 5370 إصابة جديدة و1182 حالة بتونس

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خلال الساعات الـ24 الماضية

‬سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 10 حالات وفاة، و5370 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية -وفقاً لبياناتها اليوم- أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7 ملايين و80 ألفاً و675 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و157 حالة.

تونس

سجّلت تونس 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 704.914 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24732 حالة وفاة.