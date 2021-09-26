أخبار عاجلة

مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة -
هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح -
وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون -
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة -
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. فرنسا تسجّل 5370 إصابة جديدة و1182 حالة بتونس

Print
كورونا.. فرنسا تسجّل 5370 إصابة جديدة و1182 حالة بتونس كورونا.. فرنسا تسجّل 5370 إصابة جديدة و1182 حالة بتونس
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. فرنسا تسجّل 5370 إصابة جديدة و1182 حالة بتونس

‬سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 10 حالات وفاة، و5370 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية -وفقاً لبياناتها اليوم- أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7 ملايين و80 ألفاً و675 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و157 حالة.

تونس

سجّلت تونس 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 704.914 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24732 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC

المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر