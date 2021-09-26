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"الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات حول وثيقة الخدمة الراديوية الثابتة

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"الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات حول وثيقة الخدمة الراديوية الثابتة "الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات حول وثيقة الخدمة الراديوية الثابتة
تستعرض التغييرات المقترحة لخطط ترتيب القنوات المستخدمة في الوصلات اللاسلكية

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "تنظيم استخدام الخدمة الراديوية الثابتة في الوصلات اللاسلكية"؛ حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى إعادة تخطيط جميع نطاقات الترددات المستخدمة في الوصلات اللاسلكية في الخدمة الثابتة "من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى عدة نقاط"، وتحديث آلية ترخيص استخدامها؛ لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وتجنب حدوث التداخلات اللاسلكية بينها.

وأوضحت أن وثيقة طلب المرئيات تستعرض التغييرات المقترحة لخطط ترتيب القنوات المستخدمة في الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة، والتنظيمات الخاصة باستخدام الخدمة الراديوية الثابتة في الوصلات اللاسلكية في النطاقات المحددة لهذه الاستخدامات، إضافة إلى أنها تتضمن الخطة التصحيحية لإعادة توزيع تلك النطاقات بما يتواءم مع التنظيمات المقترحة والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتسعى الهيئة من خلال تنظيم ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة إلى انتهاج أساليب مبتكرة لترخيص استخدام الوصلات اللاسلكية، ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي لهذه الاستخدامات، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق من الطيف الترددي المستخدم في الوصلات اللاسلكية، بما ينعكس على رفع مستوى جودة خدمات الإنترنت في المملكة.

كما دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة ومن خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الإلكتروني الوطني للتنافسية، للإفادة بمرئياتها وملاحظاتها حيال الوثيقة في موعد أقصاه 21 /10 / 2021م وذلك عبر البريد Spectrum.Strategy@citc.gov.sa أو تسليمها في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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