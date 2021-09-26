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"".. تنمية البديع بالأفلاج تختتم برامج الاحتفال باليوم الوطني

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"فيديو".. تنمية البديع بالأفلاج تختتم برامج الاحتفال باليوم الوطني "".. تنمية البديع بالأفلاج تختتم برامج الاحتفال باليوم الوطني
بعرضة ولاء وسمع وطاعة

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في محافظة الأفلاج، برامجها الاحتفالية باليوم الوطني 91، والتي استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية تنوعت خلالها البرامج الوطنية والاجتماعية احتفاءً بهذه المناسبة.

وكانت لجنة بديع الأفلاج، قد اطلقت حزمة برامج وطنية واجتماعية متنوعة ما بين أوبريت وتكريم ومسابقات ومشاعر وطنية، اختتمت بعرضة "ولاء وسمع وطاعة طاعة" صاغ كلماتها رئيس اللجنة شنار الشكرة.

وبدوره تقدم "الشكرة" بالشكر الجزيل لجميع من شارك ودعم وتفاعل مع هذه البرامج التي بلغت ستة برامج جميعها تصب في تعزيز الولاء والطاعة واللحمة الوطنية مع ولاة الأمر وتجسيد مشاعر الفخر بالانتماء لهذا الكيان الشامخ، سائلاً الله أن يديم على وطنا الغالي نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ حكامنا وبلادنا من كل سوء وكل عام يا وطني وأنت لنا دار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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