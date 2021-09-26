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"المبيض" توجهم.. 6 أبطال في بطولة المملكة والجولة الذهبية للمبارزة

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توج المهندس عامر المبيض نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة تحت 11 و15 عامًا، التي أقيمت منافساتها في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، وذلك على هامش الجولة الذهبية لبطولة المملكة.

حيث انتزع محمد راغب ذهبية منافسات سلاح الفويل تحت 15 عامًا، وحقّق أحمد هزازي الميدالية الذهبية لسلاح الابيه، ونال علي الهاشم ذهبية سلاح السايبر.

وفي منافسات تحت 11 عامًا حقّق ياسين ضياء رفيق الميدالية الذهبية لسلاح الفويل، ونال فهد فاضل ذهبية سلاح الابيه، وانتزع علي العماني ذهبية سلاح السايبر.

وضمن منافسات الجولة الذهبية حقّق سعود الرشيد ذهبية سلاح الفويل تحت 15 عامًا، ونال منتظر النجيدي ذهبية السايبر، وحقّق أحمد هزازي ذهبية سلاح الابيه.

فيما نال ياسين ضياء رفيق ذهبية سلاح الفويل، وحقق علي العماني ذهبية سلاح السايبر، في حين انتزع عامر العميري ذهبية سلاح الابيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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