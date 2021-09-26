«بالوخز في المركز العصبية».. الداخلية تضبط «طبيب الغربية» الوهمي ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك» لأحد الأشخاص بالغربية زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على الأطباء

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ،لاسيما في مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وإنتحال الصفة،وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء».

وأضافت: «أسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (دون عمل – مقيم في سمنود بالغربية)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الغربية، تم إستهداف وضبط المتهم، وعثر بحوزته على مقص طبى «جيفت» وهاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين في تلقى العلاج، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه».

وتابعت: «وبمواجهته إعترف بقيامه بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، بقصد تحقيق مكاسب مادية، وأضاف بتعلمه تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»