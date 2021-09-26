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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي بالقصيم

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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي بالقصيم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي بالقصيم
اتّخذت جميع الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي بالقصيم

‬ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات، واتُّخذت جميع الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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