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"الأمن البيئي" يوقف 24 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي

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"الأمن البيئي" يوقف 24 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي "الأمن البيئي" يوقف 24 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم من الجهات المعنية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "24" مخالفًا لنظام البيئة؛ منهم "10" مواطنين و"14" مقيمًا من الجنسيات السودانية والباكستانية واليمنية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي "775" رأسًا من الإبل و"613" رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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