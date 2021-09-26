ديربي العاصمة.. التاريخ ينحاز لـ«روما » في مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي

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ستكون العاصمة الإيطالية روما في مواجهة يوم الأحد حيث يلتقي اثنان من أكبر أنديتها لاتسيو وروما في ملعب أوليمبيكو في ديربي مثير للدوري الإيطالي.

بلا شك، أن جيالوروسي هو الفريق المثالي، بعد أن بدأ بداية قوية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأربعة انتصارات من خمس مباريات بالدوري.

بعد فترة طويلة، بدوا وكأنهم فريق يستحق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو الحد الأدنى من أهداف الذئاب تحت قيادة "سبيشل وان" هذا الموسم.

ويشهد ملعب الأولمبيكو حضور 20 ألف مشجع بمُتابعة ديربي العاصمة، حيث يشهد حضورا جماهيريا بنسبة 50%، مقسمين بالتساوى على جماهير الناديين.

ومن المُنتظر أن يواجه، البرتغالي جوزيه مورينيو مع الإيطالي ماوريسيو ساري اللذين تشاركا تجربة الاشراف سابقاً على تدريب تشيلسي الإنجليزي.

لاتسيو وروما وجها لوجه:

كانت هناك 50 مواجهة بين لاعبي الفريقان من قبل، حيث فاز روما بما يقرب من نصف مواجهاتهم (24) مع لاتسيو، الذي هزمهم 13 مرة فقط.

وشهدت أخر مباراة بين الفريقين فوز روما على لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 37 من الكالتشيو.

ويحتل روما المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، فيما يقبع لاتسيو في المركز السابع برصيد 8 نقاط.