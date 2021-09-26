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بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة الأقصر

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بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة الأقصر بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة الأقصر

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شهدت جامعة الأقصر استقبال الطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، لإجراء الكشف الطبي، وذلك بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، بشارع المدارس بالعوامية.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر أن إجراء الكشف الطبي للطلبة يتم وفق جدول زمني محدد وضعته الجامعة مسبقًا من خلال تخصيص أيام لكل كلية تفاديًا للتكدس في إطار مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وحرصًا من الجامعة على سلامة أبنائها والعاملين بها.

وقال الدكتور محمد محجوب إن توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على الحالة الطبية للطالب لمعرفة الحالات المرضية، من أجل توفير الخدمة الطبية اللائقة لكل طالب بالجامعة إلى جانب إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد خلال سنوات دراستهم بالجامعة، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجُدد لإجراء الكشف الطبي عليهم وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تيسيرًا على الطلاب يتم التطعيم بلقاح كورونا للطلاب الجدد والقدامى، في نفس الموعد المخصص لإجراء الكشف الطبي، مشددًا على جميع الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، واختيار مكان تلقي اللقاح جامعة الأقصر، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور.

وشهدت أعمال توقيع الكشف الطبي على الطلاب تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار ، بمقر الإدارة الطبية مع حرص اللجنة الطبية والمكونة من، دكتورة فاطمة بدري، دكتورة عبير عبدالرحيم، وتمريض؛ عبدالصبور محمد، وياسمين نصر الدين، على تنظيم عملية الدخول والتشديد على ارتداء الكمامات للطلاب.

المصرى اليوم

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