محافظ بني سويف يبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المحافظة والجامعة

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية أن تكون الجامعات شريكاً محورياً واستشارياً علمياً لمنظومة العمل التنفيذي في كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها المحافظة، وأن تعمل كافة مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد في سبيل تسريع وتيرة التنمية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جامعة بني سويف تعد ركيزة أساسية في منظومة العمل التي تمضى قدما في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في الفترة الحالية والمقبلة، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.

كما أكد محافظ بني سويف على أهمية تعزيز الشراكة بين المحافظة وجامعة بني سويف، خاصة مع المستوى العلمي والمهني المميز الذي حققته الجامعة في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال قيادة تمتلك رؤية طموحة ولديها كوادر علمية وبحثية لقامات وأساتذة أجلاء، ونخبة من الباحثين الواعدين من الأساتذة الشباب في مختلف المجالات،الأمر الذي يعد ميزة نسبية وموردا متميزا تمتلكه المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الجامعة تمثل بيت الخبرة ومركز المشورة العلمية والبحثية،لاسيما وأن المحافظة حاليا لديها استراتيجيه تنموية لـ 10 سنوات قادمة تشمل 6 قطاعات اقتصادية تمتلك فيها المحافظة ميزات نسبية.

جاء ذلك خلال لقائه «بمكتبه اليوم» بهيئة مكتب ربط البحوث بالصناعة التابع لمركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة بني سويف،والذي ضم:الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور محمد أبوالسعود مدير مكتب الاستشارات وربط البحوث بالصناعة، الدكتور حاتم نائب مدير مكتب الاستشارات.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ، تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجامعة في العديد من المجالات، وبحث الترتيبات الأولية والإعداد لعقد بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال تقديم الدعم الفني والاستشارات العلمية والصناعية والبيئية في التخصصات المختلفة للإسهام في حل المشكلات التي تواجه المناطق الصناعية بدائرة المحافظة، من خلال الاستعانة بالخبرات والكوادر والاستشارات العلمية التي تتوافر بالجامعة، موجها المعنيين من مكتب الاستثمار والمناطق الصناعية بالتنسيق مع أعضاء مكتب البحوث بالصناعة وتوفير كافة البيانات والتفاصيل المطلوبة وتحديد أوجه التعاون التي من المقرر أن يتضمنها البروتوكول المزمع توقيعه بعد الانتهاء من الاتفاق على كافة البنود وأوجه التعاون.

حيث نقل مسؤولو مكتب ربط البحوث بالصناعة بجامعة بني سويف تحيات وتقدير رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منصور حسن للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،مؤكدين حرص رئيس الجامعة على دعم سبل التعاون والشراكة مع المحافظة في كافة المجالات التنموية،وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للجامعة،ومن ناحية أخرى دعم التوجه الحالي بالدولة المصرية نحو ربط العمل الأكاديمي بالجانب التطبيقي وسوق العمل بما يدفع جهود الدولة التنموية وفقا لمحددات وأطر التنمية المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2030.

