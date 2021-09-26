بنك ناصر يقدم 50 ألف جنيه قرض تمويل لغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية

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أعلن بنك ناصر الاجتماعي، استمراراه في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية من خلال تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه وفقا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك، مع توفير سهولة في الإجراءات والعوائد المميزة، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» والتي تستهدف محاور رئيسية في حياة المواطن ومنها محور التعليم باعتباره حق مكفول للجميع.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إنه من منطلق مسؤوليته المجتمعية يستمر البنك للعام الثاني على التوالي في تقديم الدعم لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا في صورة منح دراسية لـ10 طلاب متفوقين دراسيا ولكن غير قادرين على تحمل تكاليف الدراسة، وذلك لمساعدتهم على اتمام دراستهم بالجامعة، وذلك إيمانا من البنك بقضية التعليم والبحث العلمي الذي هو أساس التقدم والتطور كما تم دعم المنظومة التعليمية لمحافظة جنوب سيناء بمبلغ 250 ألف جنيه.

وأكد عشماوي أنه في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف إكساب الخريجين المهارات التي يتطلبها سوق العمل من خلال تعزيز فرص توظيف الشباب في المجال الفني، تم عمل بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية لتمويل للمصروفات التعليمية للطلبة الملتحقين بالأكاديمية لـ350 طالبا بمحفظة إجمالية 52 مليونا و500 ألف جنيه جنيه بعائد 6.5% وبدون مصاريف إدارية وتصل فترة سداد التمويل إلى 3 سنوات، ويتم احتساب القسط الشهري ابتداء من الشهر التالي لتسجيل التمويل بالبنك، بالإضافة إلى منح بوليصة تأمين على الحياة للطلبة وربط وديعة باسم الطالب بقيمة الدفعات المؤجلة ويستحق عنها العوائد التراكمية في نهاية مدة التعليم بالأكاديمية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة غبور للتنمية في مبادرة تحت مسمي «فرصة العمر» لتمويل برامج تعليم طلاب التعليم الفني بمدرسة مؤسسة غبور الصناعية وتبلغ قيمة القرض 24 ألف جنيه بواقع 8 آلاف جنيه سنويا تسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن البنك مستمر أيضا في تقديم مبادرة «وظيفة تك» بالتعاون مع وزارة الاتصالات متمثلة في المعهد القومي للاتصالات والتي تهدف إلى التمويل التعليمي وتدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم في ذات الوقت حيث يتم تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويسدد المتدربون قيمة التمويل بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله ويتم التقديم من خلال موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات (http://www.mcit.gov.eg/) كما يستمر البنك أيضا في تقديم مبادرة «شباب مصر الرقمية» لإتاحة قروض ميسرة لتمويل اجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصل قيمة التمويل إلى 30الف جنيه تسدد على 3 سنوات.