محافظ الفيوم وقائد قوات الدفاع الشعبي يشهدان بدء فعاليات التدريب المشترك صقر 85

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم الأحد، بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث «صقر 85»، والذي يُعقد خلال الفترة من 26 حتي 28 سبتمبر 2021، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الفيوم، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

بدأت فعاليات اليوم الأول والمعنية بالتخطيط، بتكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة، ثم استعراض لإمكانيات إدارات الأزمات بمحافظة الفيوم والمحافظات المجاورة، فضلاً عن استعراض سكرتير عام المحافظة، ومديري مديريات الخدمة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الإمكانيات المتاحة من اللوادر والمركبات والجرارات الموجودة بكل وحدة محلية أو قطاع، وعرض خطة كل جهة للتعامل مع الأزمات الطارئة والكوارث، مع التركيز على مدى استعداد تلك الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث حال حدوثها، وكيفية استغلال الإمكانيات المتاحة لديها الاستغلال الأمثل في إدارة الأزمة.

وفي كلمته رحب محافظ الفيوم، بقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له على أرض المحافظة، لافتاً إلى أهمية هذا التدريب العملي والنظري المشترك، الذي يساعدنا في مراجعة قدراتنا وإمكانياتنا وكافة التفاصيل المتعلقة بالأحداث، ومعرفة ما نملكه فعلياً لتسخيره عند مواجهة الأزمات والكوارث التي قد تتعرض لها البلاد.

وأكد المحافظ، على أهمية هذه التدريبات المشتركة التي تقيس مدى قدرة الجهاز التنفيذي بالمحافظة في التعامل مع الأزمات الطارئة، لافتاً إلى أنه منذ بداية عام 2020 واجه الجهاز التنفيذي للمحافظة اختبارات صعبة في التعامل مع الأزمات ومنها أزمة السيول، وفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن التدريب المستمر يسهم في التقليل من خسائر الأزمة واحتواء آثارها بشكل أسرع، مناشداً الجميع بضرورة توخي الحذر والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بجميع مديريات الخدمات لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد «الأنصاري» على جميع الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والأجهزة المعنية، على ضرورة التخطيط الجيد واتخاذ الإجراءات اللازمة في إدارة الأزمات بشكل مسبق، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، وسرعة التعامل معها، فضلاً عن وضع الخطط البديلة والتأكد من توافر جميع المستلزمات، وصلاحية المعدات للعمل، والتوثيق المستمر لجميع الإجراءات المتخذة.

وفي ختام كلمته وجه «الأنصاري» الشكر لقوات الدفاع الشعبي والعسكري لما يبذلوه من جهد خلال فعاليات التدريب المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث، داعياً الله تعالي أن يحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وجيشاً وشعباً

فيما أعرب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عن سعادته البالغة للمشاركة في هذا التدريب الذي يهدف إلى صقل مهارات مسئولي المديريات والقطاعات في كيفية التعامل مع الأزمات المفاجئة، مؤكداً على ضرورة التعامل مع الأزمات بروح الفريق الواحد، وكذا التنسيق مع المحافظات المجاورة عند الحاجة للخروج بأمان من تلك الأزمات.

وأشاد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بمحافظة الفيوم ومكوناتها التراثية والسياحية والأثرية المتفردة، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بمحافظة الفيوم، حيث تم إدراج مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقدم قائد القوات، خالص شكره وتقديره لمحافظ الفيوم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لحفاوة الاستقبال والاستعداد الجيد لهذا الحدث، متمنياً أن يكون مشروع محافظة الفيوم نموذجاً يحتذي به لباقي المحافظات، لافتاً إلى أن الجهد المبذول خلال التدريب المشترك «صقر 85» من أجل رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات أو كوارث قد تتعرض لها الدولة المصرية، مؤكداً أن حماية الوطن شرف وواجب مقدس.

وعقب ذلك تفقد محافظ الفيوم، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر الإيواء الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، والشباب والرياضة، وهيئة الإسعاف وعدد من الجمعيات الأهلية، بنادي قارون الرياضي، واستمع محافظ الفيوم لشرح وافٍ حول محتويات المعسكر من الخيام، والخدمات التي يقدمها للأسر المتضررة، والإجراءات التي يتم تطبيقها في حالات الطوارئ ووقوع الكوارث، حيث يضم 70 خيمة منها 50 خيمة إيواء تسع 200 شخص، و18 خيمة خدمات تشمل مستشفى ميداني، ومكتبة، وأنشطة ثقافية.