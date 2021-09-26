محافظ مطروح يبحث مشاكل أهالي تل العيس بمدينة العلمين

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التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد، مع أهالي قرية تل العيس بمدينة العلمين، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع أهالي مطروح وبحث مشاكلهم ومطالبهم ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والقومية التي تقيمها الدولة بمدينة العلمين.

وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على تحقيق المصلحة والمنفعة العامة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها، وتأكيد القيادة السياسية أنه لن يضار أي مواطن مع إقامة تلك المشروعات القومية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المنشودة ومستقبل أفضل للوطن.