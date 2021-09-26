80 لغة صفير تواجه الانقراض في جميع قارات العالم وسط محاولات الإنقاذ

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يعتبر الصفير بنغماته المختلفة معقدا بما يكفي لنقل الجوانب الجوهرية الأساسية من اللغات للتفاهم بين البشر وتوصيل المعاني والأفكار، ومن هنا كان السؤال هل يلقي الصفير الضوء على أصل الكلام البشري؟>

وقال تقرير نشرته صحيفة «أوبزرفر» اليوم إن لغات الصفير توجد في جميع القارات المأهولة بالسكان على وجه الأرض، غير أن بعض العلماء يعتقد أن لهجات مشابهة سبقت الكلمات المنطوقة في لغة الحديث.

وأشار التقرير إلى أن رعاة الأغنام بقرية أسا الفرنسية الصغيرة، اعتادوا منذ قرون على قيادة قطعان الماشية والخراف إلى المراعي الجبلية لقضاء أشهر الصيف، ومن ثم كانوا يلجأون إلى التواصل مع بعضهم البعض أو مع القرية التي تقع أسفل الجبال عبر لهجة «صفير» محلية يطلق عليها اسم «جاسكون» والتي تنقل وتستقبل المعلومات بدقة عبر مسافات تصل حتى 10 كيلو مترات.

ولفت إلى أنهم كانوا يتحدثون بعبارات بسيطة، مثل «كم الساعة ؟» و«اجلب الخراف إلى البيت»، غير أن كل كلمة ومقطع كان يتم نطقه مثلما هو منطوق في الكلام العادي، لكن الغرباء غالبا ما كانوا يخطئون في فهم الصفير بمعان مختلفة حيث كان يعني الصفير بالنسبة لهم إشارات بسيطة مثل «أنا هنا».

وهناك لغة صفير يطلق عليها غوميرو، والتي يمارسها بعض سكان لا غوميرا بجزر الكناري للتواصل عبر الوديان وهي من إبداع السكان الأصليين للجزيرة المدعويين المعروفين باسم «غوانش»، كما يتحدثها سكان الأيررو وتنريفي وكناريا الكبرى.

واعتمد سكان غوانش التصفير باللغة الإسبانية في القرن 16 وذلك خلال استعمار جزر الكناري، في حين أن اللغة الأصلية، لغة غوانش، أصبحت منقرضة.

وتشكل صورة الاتصالات تهديدا للغة الصفير، وخوفا من اختفاءها في مطلع القرن الحادي والعشرين، خاصة في الأنشطة الأكثر استخداما لها مثل الرعي نظمّت حكومة الكناري تعليمها في المدارس وأعلنت صفير غوميرو تراثاً إثنوغرافيا لجزر الكناري عام 1999.

وفي 30 سبتمبر 2009، أدرجت اليونسكو صفير غوميرو في قائمة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية وذلك بفضل عمل الحكومة الكنارية. وقد قام المخرج ايسيدرو أورتيز بتدريس الصفير لطلبة المدارس في الجزيرة.

في حين نقل تقرير «الأوبزرفر» عن عالم اللغات جوليان مييس من جامعة جرينوبل مييس الفرنسية قوله إن عالم البحث الأكاديمي أدرك فقط ما اعتراه من خطأ بشأن هذه اللغة في منتصف القرن العشرين بينما كانت تحتضر لغة الصفير بالقرية على شفاة آخر متحدثيها .

وذكر التقرير أن نحو 80 لغة «صفير» توجد حول العالم حتى اليوم، والتي جرى تسجيل أو دراسة نصفها حتى الآن، في حين أكد عالم اللغويات مييس إن هناك احتمالا في أن تكون هناك لغات أخرى إما أنها مازالت باقية أو لم يتم تسجيلها أو انقرضت قبل أن يلتقطها أي من الغرباء.

ولفت «مييس» أنه ذكر في دراسة نقدية حديثة أن هذه اللغات توجد في كل قارة مأهولة، والتي عادة ما تسود فيها أنماط حياة ريفية، وفي المناطق التي تجعل التواصل عبر المسافات الطويلة أمرا عسيرا لكنه ضروريا في الوقت نفسه، مثل الجبال الشاهقة على سبيل المثال أو الغابات الكثيفة.

وثار جدل طويل بين الباحثين حول أصول اللغة البشرية، فهناك – حسب التقرير – نظرية بارزة قدمها عالم الأحياء البارز تشارلز داروين والتي تؤكد أن الكلام تطور من لغة بدائية موسيقية، لكن كانت هناك لغات أخرى على سبيل المثال، التواصل عبر إيماءات الجسد قبل أن تتحول هذه الحركات إلى كلمات منطوقة.