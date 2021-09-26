بوكيتينو يعدد فوائد الفوز على مونبيلييه ويتحدث عن معركة دورى الابطال

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، ضيقه من الشرخ الواضح بشأن ضعف التواصل بين مهاجمي الفريق، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

قال بوكيتينو في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، "صنعنا الكثير من الفرص، لكن للأسف لم تترجم لأهداف، إنهم لاعبون موهوبون".

وتحدثت تقارير صحفية عديدة عن شرخ في العلاقة بين الثنائي نيمار ومبابي، حيث ظهر كيليان غاضبا من زميله البرازيلي بعد الخروج من أرض الملعب في مباراة مونبيلييه، أمس السبت.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لم أندهش من الأهداف التي سجلها لاعبو الوسط في المباريات الأخيرة، بصمتهم مهمة بشكل عام، لقد سجلنا كثيرا من الكرات الثابتة هذا الموسم، ولكن من الوارد ألا يكون هذا السلاح فعالا في بعض المباريات، لذا كثرة السؤال عن الكرات الثابتة يزعجني".

وبسؤاله هل سيبقى كيلور نافاس الحارس الأساسي لسان جيرمان، رد ماوريسيو "سنقرر في كل مباراة من هو الحارس الأساسي".

وأتم تصريحاته "لقد أثبتنا في مباراة مونبيلييه أننا فريق صلب دفاعيا، حققنا الفوز، وبدون إصابة لاعب، لذا أعتبرها ليلة جيدة وإعداد جيد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال".