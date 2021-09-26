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محافظ المنوفية يلتقى وفد حياة كريمة لمناقشة آخر مستجدات إنشاء وتطوير المنشآت الصحية

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محافظ المنوفية يلتقى وفد حياة كريمة لمناقشة آخر مستجدات إنشاء وتطوير المنشآت الصحية محافظ المنوفية يلتقى وفد حياة كريمة لمناقشة آخر مستجدات إنشاء وتطوير المنشآت الصحية

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استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، وفد حياة كريمة بمكتبه بالديوان العام، لمناقشة أخر المستجدات لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية بمركزي أشمون والشهداء.

بدأ الإجتماع بإستعراض ما تم بشأن توفير أراضي لإحداث تطوير شامل لإقامة وحدات ومراكز صحية بمركزي الشهداء وأشمون، وإعادة المعاينة لعدد من القطع لإقامة تلك المنشآت ،وما تم بشأن توفير مساحات إضافية وأراضي بديلة داخل القري لإنشاء وحدات ومراكز صحية مع الإلتزام بنمط المنشآت من حيث كونها وحدة أومركز صحي وذلك طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل وحسب التوزيع الجغرافي المقدم من رئاسة مجلس الوزراء من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة للمرضي.

وتم التوجيه بتشكيل لجنة من وكيل وزارة الصحة والأملاك والتخطيط بالمحافظة ورئيس المدينة والهيئة الهندسية لعمل المعاينة النهائية على الأماكن التي تم توفيرها للوقوف على مدي مطابقتها للمواصفات.

كما تناول الإجتماع مناقشة توفير بعض الأراضي البديلة لإقامة المنشآت الصحية بنطاق مركز ومدينة أشمون حيث أوضح رئيس المدينة بأنه تم توفير 5 قطع أراضي لإنشاء عدد2 وحدة صحية و2 مركز صحي ومستشفى داخل مدينة أشمون، وكذا تم إستعراض بيان بالمنشآت الصحية التي تحتاج إلى توفير أراضى بقري مركز أشمون.

المصرى اليوم

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