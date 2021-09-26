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مرسيدس تؤجل تسليم السيارات لأكثر من عام... تعرف على السبب

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مرسيدس تؤجل تسليم السيارات لأكثر من عام... تعرف على السبب مرسيدس تؤجل تسليم السيارات لأكثر من عام... تعرف على السبب

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في وقت مبكر من الأشهر القليلة الأولى من عام 2021، كانت مصانع التجميع تأخذ عطلات واحدة تلو الأخرى، في حين أن شركة تويوتا، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، شعرت أيضًا بتأثير نقص أشباه الموصلات في أغسطس، والمصانع المتوقفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأجزاء أخرى من العالم.

وكواحدة من أحدث شركات صناعة السيارات التي تأثرت بالنقص هي شركة مرسيدس بنز، والتي كشفت لصحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية أن أوقات انتظار العملاء قد تستمر لأكثر من عام.

وبحسب motor1، قال دايملر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي للشركة: "الطلب هائل في مرسيدس بنز وفي نفس الوقت هناك قيود شديدة للأسف"، "بالنسبة لبعض العارضات، تكون فترات الانتظار أطول مما نرغب، وفي بعض الحالات تزيد عن عام".

كما أضاف «كالينيوس» قد لا يختفي النقص العالمي في الرقائق حتى عام 2023 كأثر أساسي لوباء ، على الرغم من أن التأثير على إنتاج السيارات سيكون أقل حدة العام المقبل.

في غضون ذلك، نص تقرير صدر في أغسطس الماضي على أن مرسيدس إلغاء ما يقرب من جميع السيارات التي تعمل بمحرك V8 لعام 2022 في الولايات المتحدة بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية.

ومع ذلك، تناقض من قبل صانع السيارات مؤخرًا، قائلاً إن إلغاء V8 كان بسبب مشكلات الجودة وليس العرض.

والأهم من ذلك، على الرغم من الدفع الواضح للكهرباء كما رأينا في IAA الذي تم عقده مؤخرًا في ميونيخ، قال فيليب شيمر رئيس مرسيدس، AMG في مقابلة أخرى مؤخرًا أن مرسيدس V8s ستظل موجودة لمدة 10 سنوات أخرى بسبب الطلب المرتفع للغاية من عملائها في جميع أنحاء العالم.

المصرى اليوم

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