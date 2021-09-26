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الاتحاد السكندري يعلن موعد انتخابات مجلس إدارته الجديد

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الاتحاد السكندري يعلن موعد انتخابات مجلس إدارته الجديد الاتحاد السكندري يعلن موعد انتخابات مجلس إدارته الجديد

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اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة للنادي، والتي تتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جدبد.

ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية، يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن تمت الموافقة على هذا التاريخ من قِبَل الجهة الإدارية.

وسوف يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر المقبل، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولمدة أسبوع، حتى يوم السبت الموافق 6 نوفمبر المقبل.

المصرى اليوم

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