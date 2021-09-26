تساهم في الحفاظ على الطبيعة.. «تويوتا» تطلق سيارتها الكهربائية صديقة البيئة قريبا

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تعتزم شركة السيارات العالمية «تويوتا»، المساهمة في أهداف التنمية المستدامة والقضايا البيئية للابتعاد عن ملوثات السماء وانبعاثات السيارات التي تؤدي إلى مزيد من التلوث البيئي، وتعمل على تحقيق الحياد الكربوني بشكل كامل بحلول عام 2050، لذلك هي تهتم بإطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية وسيصل عدد الطرازات المكهربة إلى حوالي 70 بحلول عام 2025.

ومن بين تلك السيارات تهتم في الوقت الحالي بتصميم سيارتها الكهربائية «BZ4X Concept» الاختبارية، من فئة سيارات الدفع الرباعي، وهي أول سيارة في سلسلة من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات عديمة الانبعاثات.

وكشفت الشركة عن سيارتها الكهربائية التي تركز جهودها نحوها على أمل إطلاقها بحلول منتصف العام المقبل، لافتة إلى أنها تتميز بتصميمها القوي مقارنة بباقي سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالبنزين من «تويوتا»، وستكون السيارة جديدة بالكامل ولوحة تحمل اسم علامة «تويوتا» التجارية وستطرح في صالات العرض في عام 2022.

وتم تطوير مفهوم «تويوتا bZ4X» الجديدة من قبل شركة «تويوتا موتور» بالشراكة مع شركة «سوبارو» اليابانيتين، بالاعتماد على المهارات والخبرات المحددة لكل شركة.

ويشير الموقع المتخصص في السيارات «caranddriver»، إلى أن سعر بيعها سيصل إلى 42 ألف دولار، ولم تصدر «تويوتا» الكثير من المعلومات حتى الآن حول مجموعة نقل الحركة في «bZ4X»، باستثناء أنها ستوفر نظام الدفع الرباعي بشكل قياسي، قد يعني ذلك محركات كهربائية مزدوجة مع تشغيل واحد لكل محور، أو يمكن أن يشير إلى نوع من نظام الدفع الرباعي الذي يوجه الطاقة من محرك كهربائي واحد إلى كلا المحورين.

ولفت الموقع إلى أن الشركة ستوفر تصميمًا مستقبليًا للوحة القيادة أكثر من طرازات «تويوتا» الأخرى، مع شاشة قياس رقمية وشاشة كبيرة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه ووحدة تحكم مركزية واسعة بين المقعدين الأماميين، كما تبدو المقصورة فسيحة ومماثلة في الحجم لـ «RAV4»، لكن عاد الموقع الأمريكي يوضح أنه لن يتم التعرف على مدى ملائمتها حتى تأتي فرصة إجراء اختبار قيادة للسيارة.

كما تتمتع مقصورتها، بتصميم «رائع» على المقود والقمرة الرقمية وشاشة لمسية كبيرة في منتصف لوحة القيادة، ويتم التحكم في نظام نقل الحركة عبر زر دوار بالكونسول الأوسط، واعتمدت الشركة على مواد مستدامة في صنع الأسطح الداخلية والمقاعد الخمسة.

ولفتت الشركة إلى أن السيارة الكهربائية الجديدة تتميز بملامحها الرياضية الجذابة والكشافات النحيفة للغاية، والخطوط التصميمية الحادة على المقدمة والجوانب والزوايا الحادة على الرفارف وعناصر الحماية الموجودة عليها. وداخل السيارة بطارية تتميز بعمر افتراضي طويل ومدى سير تنافسي.

وتسعى «تويوتا» كهدف أساسي الحفاظ على البيئة وتمتلك فلسفة حالية تتمحور حول الإنسان، وهي أن التكنولوجيا يجب أن تساهم بشكل إيجابي في سعادة الناس وصحتهم مع توفير الخدمات التي تجعل حرية التنقل متاحة لجميع الأشخاص، لتلك سيارات مستقبلية تفيد الإنسان وتحافظ على البيئة والطبيعة وكوكب الأرض.