تم حجز السيارة مبكرًا.. «كاديلاك» تطلق أول نسخ الدفع الرباعي الكهربائية بحلول العام المقبل

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كشفت شركة «كاديلاك» عملاق صناعة السيارات الأمريكية، عن استعدادها لإطلاق أول سياراتها من فئة SUV الكهربائية، بحلول العام المقبل لتصل سعرها إلى حوالي ٦٠ ألف دولارًا، وتحمل السيارة اسم «Lyriq»، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم بأسلوب أنيق ونطاق قيادة يبلغ حوالي 300 ميل، ولكن لم يتم اختبارها بعد من قبل وكالة حماية البيئة.

تشتمل مقصورتها على شاشة لمس «LCD» ضخمة بطول 33 بوصة تشغل جزءًا كبيرًا من لوحة العدادات وتضع شاشة عرض على الزجاج الأمامي مباشرة في مجال رؤية السائق، كما تستخدم تقنية القيادة بدون استخدام اليدين «Super Cruise» التي تزودت بها من شركة السيارات «جنرال موتورز» ونظام وقوف السيارات عن بُعد الذي يمكنه إيقاف السيارة بعد خروج السائق.

هذا النموذج من السيارة هو نظام الدفع الخلفي الكلاسيكي، حسب الموقع الأمريكي المتخصص في السيارات «insideevs»، مع محرك واحد مثبت على المحور الخلفي وجيد لـ 340 حصانًا. يشتمل على نظام صوتي يضم 19 مكبر صوت، وإلغاء ضوضاء نشط، وتحديثات لنظام الملاحة المعتمد على خرائط «Google». أرضية السيارة مسطحة تمامًا، مع عدم وجود نتوءات غير مريحة في المنتصف، وتحتوي السيارة على وظيفة محرك بدواسة واحدة، مما يعني أنك نادرًا ما تضطر إلى رفع قدمك من دواسة الوقود.

وأوضحت الشركة أن النسخة القياسية من السيارة تعتمد على وحدة بطاريات مكونة من 12 بطارية سعة 100.4 كيلووات ساعة، تصل بها إلى مدى السير 482 كلم، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 440 نيوتن متر. وتظهر السيارة بطول 5 متر، وعرض 2.21 متر، وارتفاع 1.62 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 3.09 متر.

وتطل السيارة بملامح مفتولة العضلات، خاصة على المظهر الجانبي، وسقف منساب على غرار أسقف موديلات الكوبية، ومقدمة «مميزة» مع تصميم جذاب لشبكة المبرد وكشافات نحيفة عاملة بتقنية «LED». وتتمتع المقصورة الداخلية خماسية المقاعد بحليات الخشب الفاخر والمعادن وتسع السيارة ما يصل إلى 1722 لترا من الأمتعة، كما أنها مدعومة بحزمة بطارية 100 كيلو وات في الساعة، وستكون السيارة قادرة على أكثر من 300 ميل لكل شحنة.

كما أنه سيدير ​​الشحن السريع بقدرة 190 كيلو وات، مما يعني أنه يمكن إضافة 195 ميلًا من النطاق في حوالي 30 دقيقة، وستطلق السيارة بلونين فقط الأسود والفضي وبمرور الوقت سيتعدد ألوانها وستطرح بأكثر من لون.

وتذكر الشركة أنه تم حجز السيارة قبل إطلاقها حيث تلقت طلبات لشرائها بشكل مكثف لذلك قال روري هارفي، نائب رئيس «كاديلاك»: «في حين أن قائمة حجوزات الإصدار الأول من كاديلاك (LYRIQ) تمتلئ في الوقت الحالي، ستتوفر المزيد من السيارات للطلب من خلال شبكة وكلاء كاديلاك اعتبارًا من صيف 2022»، وذلك وفقًا للموقع المتخصص في السيارات الأمريكي «كيلي بلو بوك» لتقييم السيارات.