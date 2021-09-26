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رد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على تساؤل بشأن ما حدث من انسحاب من البرامج الرياضية خلال الفترة الأخيرة من اثنين من النجوم.

وانسحب فرج عامر رئيس نادي سموحة من برنامج هاني حتحوت التيلفزيوني مساء السبت على الهواء مباشرة بسبب اعتراضه على أحد الأسئلة ، وقبلها بعدة أسابيع كان نجم الزمالك السابق أحمد صالح قد انسحب على الهواء أيضاَ من برنامج المذيعة مي حلمي بعدما وجهت له أسئلة رفض الرد عليها وأدارت الحوار بشكل مرفوض وغير محترم وفقاً لوجهة نظر نجم الزمالك.

إبراهيم سعيد - صورة أرشيفية

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على شبكة "تويتر" : فرق كبير جدا طبعا بين إسلوب ولقاء عادي وإسلوب تاني ملوش علاقه بالإعلام ولا احترام الضيف.

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وتابع إبراهيم سعيد منتقداً مي حلمي وما فعلته مع أحمد صالح: هاني حتحوت اتعامل بإسلوب محترم وثبات انفعالي لحد أخر لحظة.. فرق تماما في الإسلوب.