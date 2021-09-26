أخبار عاجلة

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار -
المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC -
عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي -
"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة -
أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش» -
مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إبراهيم سعيد يوضح الفارق بين انسحاب فرج عامر وأزمة نجم مع مي حلمي

Print
إبراهيم سعيد يوضح الفارق بين انسحاب فرج عامر وأزمة نجم الزمالك مع مي حلمي إبراهيم سعيد يوضح الفارق بين انسحاب فرج عامر وأزمة نجم مع مي حلمي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رد إبراهيم سعيد نجم منتخب والنادي الأهلي السابق على تساؤل بشأن ما حدث من انسحاب من البرامج الرياضية خلال الفترة الأخيرة من اثنين من النجوم.

وانسحب فرج عامر رئيس نادي سموحة من برنامج هاني حتحوت التيلفزيوني مساء السبت على الهواء مباشرة بسبب اعتراضه على أحد الأسئلة ، وقبلها بعدة أسابيع كان نجم السابق أحمد صالح قد انسحب على الهواء أيضاَ من برنامج المذيعة مي حلمي بعدما وجهت له أسئلة رفض الرد عليها وأدارت الحوار بشكل مرفوض وغير محترم وفقاً لوجهة نظر نجم الزمالك.

إبراهيم سعيد - صورة أرشيفية

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على "تويتر" : فرق كبير جدا طبعا بين إسلوب ولقاء عادي وإسلوب تاني ملوش علاقه بالإعلام ولا احترام الضيف.

اقرأ أيضاً: إبراهيم سعيد يسخر من إشادة أحمد شوبير بـ إيهاب جلال

وتابع إبراهيم سعيد منتقداً مي حلمي وما فعلته مع أحمد صالح: هاني حتحوت اتعامل بإسلوب محترم وثبات انفعالي لحد أخر لحظة.. فرق تماما في الإسلوب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار

رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

محمد فاروق: بن شرقي رفض الاجتماع بمسؤولي الزمالك قبل رحلة المغرب

محمد فاروق: بن شرقي رفض الاجتماع بمسؤولي الزمالك قبل رحلة المغرب