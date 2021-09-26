محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء النقطة الوسيطة للجمع والفرز الآمن بزفتى

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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال تشييد وبناء النقطة الوسيطة بزفتى، والمقامة على مساحة ١١ ألف متر لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها، ما يسهم في الحد من تجمعات القمامة العشوائية، وجاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم داخل مدينة زفتى، والتي رافقه خلالها الأستاذ إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.

وأوضح محافظ الغربية أن النقطة الوسيطة بزفتى صدر لها قرار تخصيص رقم 330 لسنة 2019 تنفيذاً لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك النقطة بنهاية أكتوبر المقبل.