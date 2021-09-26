محافظ المنوفية يستقبل استشاري مشروع القطار الكهربي السريع

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التقى، اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام بالمهندس أسامة زكي استشاري مشروع القطار الكهربائي السريع ومفوض من الهيئة القومية للإنفاق، والوفد المرافق له، في إطار التنسيق لإعداد دراسات إنشاء خطوط السكك الحديدية السريعة الرابطة بين العين السخنة والعلمين الجديدة ومرسي مطروح مروراً بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

حضر اللقاء اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وتم مناقشة رصد الحركة المرورية للشاحنات والمركبات عند مداخل ومخارج مدينة السادات وكذا محطة السكة الحديد المقترحة بالمدينة والتي تقع غرب طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات .

وأشار المهندس أسامة زكي أن هذا المشروع العملاق يعتبر بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر، لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للقطارات تبلغ 250 كم / ساعة ومؤكداً أن المشروع يشمل 21 محطة منها محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية وأنه سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.