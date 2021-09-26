أخبار عاجلة

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار -
المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC -
عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي -
"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة -
أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش» -
مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واصل صحوته.. "يوفنتوس" يتخطى عقبة سامبدوريا بثنائيه

Print
واصل صحوته.. "يوفنتوس" يتخطى عقبة سامبدوريا بثنائيه واصل صحوته.. "يوفنتوس" يتخطى عقبة سامبدوريا بثنائيه

واصل صحوته..

واصل يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3-2 على سامبدوريا، الأحد، في المرحلة السادسة من المسابقة.

وبلغ يوفنتوس النقطة 8، ليتقدم إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 57 فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC

المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر