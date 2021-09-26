واصل صحوته.. "يوفنتوس" يتخطى عقبة سامبدوريا بثنائيه

★ ★ ★ ★ ★

واصل يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3-2 على سامبدوريا، الأحد، في المرحلة السادسة من المسابقة.

وبلغ يوفنتوس النقطة 8، ليتقدم إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 57 فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83.