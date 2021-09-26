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تنظمه الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة غدًا ضمن فعاليات اليوم الوطني

يرعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، غدًا الاثنين، فعاليات ملتقى الرقمنة السعودية نحو تحقيق الرؤية 2030 التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل على مدى يومين.

يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي 91 التي تنظمها الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات والإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة.

وتشهد النسخة الحالية من الملتقى بثًّا مباشرًا للفعاليات ومنصات افتراضية للجلسات والمشاركة عن بعد، فيما يشارك في جلسات الملتقى عدد من الخبراء والخبيرات ذوي التجربة في المجال الريادي الرقمي نحو تحقيق الرؤية.

أوضحت ذلك المهندسة حياة الغامدي، عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، والمشرف العام على لجان الملتقى، مشيرةً إلى أن الملتقى يستعرض إنجازات وتطلعات الرقمنة السعودية منذ بداية التحول الرقمي لتحقيق الرؤية الطموحة في ظل سعي الحكومة الرشيدة حفظها الله للارتقاء بمستوى وجودة الحياة والخدمات في المملكة التي تعد نموذجًا بارزًا بتبني التحول الرقمي؛ الأمر الذي أوصلها إلى مراكز وتصنيفات عالمية متفوقة على العديد من الدول.

ونوهت "الغامدي" إلى أثر هذا التوجه الرقمي أثناء جائحة كورونا، الذي برز من خلال التعاملات الإلكترونية ومنصات العمل عن بعد والتدريب والتعليم بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في المجال التقني وتوظيفها بالشكل الأمثل.

وأضافت "الغامدي" أن الملتقى يؤكد على أهمية التحول الرقمي من أجل الارتقاء بمكانة المملكة لتكون بين مصاف الدول المتطورة رقميًّا من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة المعتمدة على تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار في المواهب الشابة، كما يسلط الضوء على دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق الرقمنة السعودية عبر الإسهامات المختلفة، وعرض نماذج لمشاريع ريادية رقمية بفكر إبداعي وتمكين تقني مناسب، بالإضافة إلى ترسيخ أهمية التحول الرقمي للمجتمع والأفراد وتشجيع أفراد ومؤسسات المجتمع للإسهام في الرقمنة.

ويشهد الملتقى الذي يشارك فيه "11" متحدثًا ومتحدثة أربع جلسات و9 أوراق عمل تلقي الضوء على أهمية الرقمنة ودورها في خدمة المجتمع، والابتكار الرقمي وأهميته للمجتمع السعودي، وكذلك التجارب الرقمية الرائدة، ورؤية المملكة للتحول الرقمي في التعليم والتدريب والتجارب الرائدة للمؤسسة، واستعراض النماذج الإبداعية للمشاريع الريادية الرقمية، والحلول الرقمية لريادة الأعمال الاجتماعية، والرقمنة السعودية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ريادة الأعمال الرقمية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "تطلعات وطموح"، والمواطن الإيجابي في العالم الرقمي، فيما تختتم الجلسات باستعراض التجارب الريادية الناجحة للتطبيقات الرقمية.

كما يشهد الملتقى الذي يبث عبر قناة اليوتيوب لمركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عددًا من الدورات التدريبية المعتمدة من مركز خدمة المجتمع، ومساحة افتراضية لعرض الاستشارات الإدارية والفنية والتقنية من قبل متحدثي الملتقى.