أخبار عاجلة

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار -
المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC -
عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي -
"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة -
أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش» -
مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عرض 6 أفلام بنادي سينما الشباب بالحرية والابداع بالإسكندرية

Print
عرض 6 أفلام بنادي سينما الشباب بالحرية والابداع بالإسكندرية عرض 6 أفلام بنادي سينما الشباب بالحرية والابداع بالإسكندرية

لاقتراحات اماكن الخروج

أقيمت أمس فعاليات نادي «سينما الشباب»، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، حيث تم عرض مجموعة من الافلام وهي فيلم الانميشن «إعادة تدوير» اخراج محمد سعيد بدر والفيلم الروائي القصير «الخاتم»اخراج نفين سراج والفيلم التسجيلي «اخر سكان الجزيرة» اخراج«سارة فيظي واحمد جمال»، والفيلم الروائي القصير «فردة وفردة» اخراج محمد شريف، اضافة إلى الفيلم التسجيلي «رحلة كاميرا» اخراج سارة فيظي والفيلم الروائي القصير «مزيكا» اخراج سيف السكري.

وعقب عرض الافلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقد السينمائي «إسلام أحمد علي» والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقد السينمائي اسلام احمد على.

جدير بالذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار

رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار

أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش»

أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش»

مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف

مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف

حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر

حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر