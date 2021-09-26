عرض 6 أفلام بنادي سينما الشباب بالحرية والابداع بالإسكندرية

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أقيمت أمس فعاليات نادي «سينما الشباب»، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، حيث تم عرض مجموعة من الافلام وهي فيلم الانميشن «إعادة تدوير» اخراج محمد سعيد بدر والفيلم الروائي القصير «الخاتم»اخراج نفين سراج والفيلم التسجيلي «اخر سكان الجزيرة» اخراج«سارة فيظي واحمد جمال»، والفيلم الروائي القصير «فردة وفردة» اخراج محمد شريف، اضافة إلى الفيلم التسجيلي «رحلة كاميرا» اخراج سارة فيظي والفيلم الروائي القصير «مزيكا» اخراج سيف السكري.

وعقب عرض الافلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقد السينمائي «إسلام أحمد علي» والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقد السينمائي اسلام احمد على.

جدير بالذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.