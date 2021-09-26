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صبري فواز: أجسد شخصية وزير ظالم في «أهل الكهف»

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صبري فواز: أجسد شخصية وزير ظالم في «أهل الكهف» صبري فواز: أجسد شخصية وزير ظالم في «أهل الكهف»

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يشارك الفنان صبري فواز في فيلم «أهل الكهف»، المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، والذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي.

وكشف «فواز»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، تفاصيل الشخصية التي يقدمها بالفيلم، حيث يجسد شخصية الوزير «عرموش»، وهو وزير ظالم، ويحرض على القتل والفساد خلال أحداث الفيلم، ويُقتل على يد بطل الفيلم خالد النبوي في نهاية الفيلم ليأخذ بثأر جميع مَن ظلمهم، مشيرًا إلى أن الفيلم يحاكي قصة «أهل الكهف» المعروفة في التاريخ.

وتدور قصة فيلم «أهل الكهف» من عام 250 ميلاديًا وما بعدها بـ 309 سنوات بعد الخروج من الكهف، ويشارك في بطولته- مع «فواز»- الفنانون خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح ومصطفى فهمي ومحمد فراج وخالد الصاوي وأحمد فؤاد سليم وأحمد عيد وريم مصطفى ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وعبدالرحمن أبوزهرة والعديد من النجوم، ومعالجة سينمائية للسيناريست أيمن بهجت قمر.

المصرى اليوم

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