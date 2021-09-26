خطوة جديدة لتذويب جليد الشك والعداء بين الكوريتين اللدودتين

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في بادرة يبدو أنها تستهدف تذويب جبل الجليد المتراكم من العداء بين الجارتين، حثت كوريا الجنوبية اليوم جارتها الشمالية على استعادة خطوط الاتصالات الساخنة بينهما والتي ظلت مقطوعة وخاملة، وذلك بعدما كررت «الأخيرة» عرضها لفتح مباحثات مفتوحة .

وقال تقرير لوكالة أسوشيتيد برس اليوم، إن كوريا الشمالية قد تسعى إلى انتزاع امتيازات لها بعد أسبوعين من قيامها بإثارة التوترات بسبب تنفيذ أول اختبارات صاروخية منذ ستة أشهر، لافتا إلى أنها، أي كوريا الشمالية تواصلت مرتين مع كوريا الجنوبية قائلة إنها منفتحة للمباحثات إذا تم الوفاء بالشروط .

وأشار التقرير إلى تصريحات أخت زعيم كوريا الشمالية كيم يو يونج ذات النفوذ القوي في بلادها، بأن الكوريتين يمكنها أتخاذ خطوات نحو المصالحة، إذا تخلت كوريا الجنوبية عما وصفته بـ«السياسات العدائية» و«المعايير المزدوجة».

ونبه التقرير إلى أنها لم توضح بجلاء الخطوات المحددة التي تريد كوريا الجنوبية اتخاذها، غير أن خبراء يؤكدون أن كوريا الشمالية تريد أن تلعب كوريا الجنوبية دورا في الفوز بـ«تخفيف» العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، ومن ثم الحصول على معونة أو تلقي امتيازات مثل الاعتراف الدولي بها كدولة نووية .

في حين وصف وزير الوحدة بكوريا الجنوبية «لى إن-يونج» تصريحات «كيم يو يونج» بأنها هادفة، مؤكدا أن بلاده ظلت تدفع باستمرار لتحقيق السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار.

وأشار التقرير إلى بيان وزاري يتعلق بشرط عقد المباحثات حول بداية خطوات المصالحة، والذي ينحصر في ضرورة إعادة تنشيط خطوط الاتصالات على وجه السرعة عبر الحدود، وذلك لتعزيز الاتصالات المستقرة بين الدولتين المنقستمين، حيث أكد أن سيول تأمل في أن تتمكن الكوريتان من استئناف المحادثات حول عدة قضايا معلقة .

وأوضح أن بيان كوريا الجنوبية يشير إلى مجموعة من قنوات الاتصال من نوع التليفون والفاكس بين الجارتين الخصمتين، والتي ظلت مقطوعة إلى حد كبير لمدة تزيد على العام، مستدركا بأن الكوريتين استئنفا الاتصالات على نحو مقتضب عبر هذه القنوات منذ نحو أسبوعين، غير أن كوريا الشمالية رفضت في وقت لاحق تبادل الرسائل مرة ثانية بعدما بدأت سيول تدريبات عسكرية سنوية مع واشنطن .

يذكر أن كوريا الشمالية قامت في وقت سابق من هذا الشهر باختبارات لصواريخ باليستية عابرة القارات وصورايخ كروز في أولى إنطلاقها منذ مارس، مستعرضة قدرتها على مهاجمة كوريا الجنوبية واليابان، الحليفتين للولايات المتحدة الأمريكية .

وشهدت العلاقات بين الكوريتين انتعاشا في 2018، عندما ساعدت سيول في مساع دبلوماسية رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونجيانج، والتي من بينها عقد قمة بين كيم يونج أون والرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب، غير أن بيونجيانج قطعت علاقاتها مع سيول بعدما انهارت دبلوماسية كيم-ترامب في 2019 بسبب خلافات على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة .