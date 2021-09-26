أخبار عاجلة

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار -
المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC -
عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي -
"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة -
أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش» -
مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خطوة جديدة لتذويب جليد الشك والعداء بين الكوريتين اللدودتين

Print
خطوة جديدة لتذويب جليد الشك والعداء بين الكوريتين اللدودتين خطوة جديدة لتذويب جليد الشك والعداء بين الكوريتين اللدودتين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بادرة يبدو أنها تستهدف تذويب جبل الجليد المتراكم من العداء بين الجارتين، حثت كوريا الجنوبية اليوم جارتها الشمالية على استعادة خطوط الاتصالات الساخنة بينهما والتي ظلت مقطوعة وخاملة، وذلك بعدما كررت «الأخيرة» عرضها لفتح مباحثات مفتوحة .

وقال تقرير لوكالة أسوشيتيد برس اليوم، إن قد تسعى إلى انتزاع امتيازات لها بعد أسبوعين من قيامها بإثارة التوترات بسبب تنفيذ أول اختبارات صاروخية منذ ستة أشهر، لافتا إلى أنها، أي كوريا الشمالية تواصلت مرتين مع كوريا الجنوبية قائلة إنها منفتحة للمباحثات إذا تم الوفاء بالشروط .

وأشار التقرير إلى تصريحات أخت زعيم كوريا الشمالية كيم يو يونج ذات النفوذ القوي في بلادها، بأن الكوريتين يمكنها أتخاذ خطوات نحو المصالحة، إذا تخلت كوريا الجنوبية عما وصفته بـ«السياسات العدائية» و«المعايير المزدوجة».

ونبه التقرير إلى أنها لم توضح بجلاء الخطوات المحددة التي تريد كوريا الجنوبية اتخاذها، غير أن خبراء يؤكدون أن كوريا الشمالية تريد أن تلعب كوريا الجنوبية دورا في الفوز بـ«تخفيف» العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، ومن ثم الحصول على معونة أو تلقي امتيازات مثل الاعتراف الدولي بها كدولة نووية .

في حين وصف وزير الوحدة بكوريا الجنوبية «لى إن-يونج» تصريحات «كيم يو يونج» بأنها هادفة، مؤكدا أن بلاده ظلت تدفع باستمرار لتحقيق السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار.

وأشار التقرير إلى بيان وزاري يتعلق بشرط عقد المباحثات حول بداية خطوات المصالحة، والذي ينحصر في ضرورة إعادة تنشيط خطوط الاتصالات على وجه السرعة عبر الحدود، وذلك لتعزيز الاتصالات المستقرة بين الدولتين المنقستمين، حيث أكد أن سيول تأمل في أن تتمكن الكوريتان من استئناف المحادثات حول عدة قضايا معلقة .

وأوضح أن بيان كوريا الجنوبية يشير إلى مجموعة من قنوات الاتصال من نوع التليفون والفاكس بين الجارتين الخصمتين، والتي ظلت مقطوعة إلى حد كبير لمدة تزيد على العام، مستدركا بأن الكوريتين استئنفا الاتصالات على نحو مقتضب عبر هذه القنوات منذ نحو أسبوعين، غير أن كوريا الشمالية رفضت في وقت لاحق تبادل الرسائل مرة ثانية بعدما بدأت سيول تدريبات عسكرية سنوية مع واشنطن .

يذكر أن كوريا الشمالية قامت في وقت سابق من هذا الشهر باختبارات لصواريخ باليستية عابرة القارات وصورايخ كروز في أولى إنطلاقها منذ مارس، مستعرضة قدرتها على مهاجمة كوريا الجنوبية واليابان، الحليفتين للولايات المتحدة الأمريكية .

وشهدت العلاقات بين الكوريتين انتعاشا في 2018، عندما ساعدت سيول في مساع دبلوماسية رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونجيانج، والتي من بينها عقد قمة بين كيم يونج أون والرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ، غير أن بيونجيانج قطعت علاقاتها مع سيول بعدما انهارت دبلوماسية كيم-ترامب في 2019 بسبب خلافات على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على «تويتر»

ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على «تويتر»

ترامب يتقدم بطلب إلى المحكمة لإجبار تويتر على إعادة حسابه

ترامب يتقدم بطلب إلى المحكمة لإجبار تويتر على إعادة حسابه

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي