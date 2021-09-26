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فرع الشؤون الإسلامية بجازان يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

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"المدخلي": هذه المناسبات تتجلى فيها اللُّحمة بين القيادة والشعب

فرع الشؤون الإسلامية بجازان يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

احتفى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان وإدارات المساجد ومراكز الدعوة بجميع محافظات المنطقة صباح اليوم الأحد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث تزين مقر الفرع بالإضاءات الخضراء ولوحات تحملُ عبارات وطنية وأخرى تحمل شعار "هي لنا دار".

وبدأت فعاليات الاحتفاء بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ومساعده وعدد من رؤساء الأقسام ومنسوبي الفرع، حيث ألقى المدير العام للفرع كلمة استهلها برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان ونائبه ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ولكافة منسوبي الوزارة والمواطنين جميعًا.

وبيّنَ "المدخلي" أن هذه الدولة المباركة والغالية على قلوبنا جميعاً بُنيت على التوحيد من عهد مؤسسها الذي وحدها على التوحيد واجتماع الصف والكلمة وواصل أبناؤه البررة من بعده المسير في هذا النهج النافع إلى زمننا الحالي.

ولفت "المدخلي" إلى أنّ هذه الدولة تأسست على التوحيد ونبذ الشرك والبدع، مشيراً إلى أنّ هذه المناسبات الوطنية تتجلى فيها اللُّحمة الوطنية بين القيادة والشعب حيث يستذكر الجميع ما أنعم الله به على هذه البلاد من أمن واستقرار وطمأنينة.

فرع الشؤون الإسلامية بجازان يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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