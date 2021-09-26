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صيانة أجهزة الغسيل الكلور لخدمة المرضى بمستشفى شبين القناطر

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صيانة أجهزة الغسيل الكلور لخدمة المرضى بمستشفى شبين القناطر صيانة أجهزة الغسيل الكلور لخدمة المرضى بمستشفى شبين القناطر

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أعلن المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أنه جارى الإنتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بعدد 6 أجهزة غسيل كلوى لزيادة القدرة الاستيعابية للوحدة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية للمستشفى يرافقة رئيس مدينة شبين القناطر بناءا على شكاوى مرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وتفقد نائب المحافظ وحدتي الغسيل الكلوي بالمستشفى ووجه بزيادة أماكن إنتظار المرضى وتوفير أماكن خارجية لائقة المرافقين، كما وجه بضرورة الاهتمام بنظافة الوحدتين والأسرة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

كما تفقد نائب المحافظ مركز اللقاحات بالمستشفى لمتابعة انتظام سير العمل ووجه بزيادة عدد مدخلي البيانات تيسيرا على المواطنين، وقدم نائب المحافظ التحية والتقدير للاطقم الطبية العاملة بالمستشفى على جهودهم.

كما تابع نائب المحافظ أعمال مد شبكات انحدار الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب ومد وتدعيم شبكات الجهد المتوسط والأعمال الإنشائية الجارية بمركز شباب الشوبك.

وتفقد نائب المحافظ عربة التدريب المتنقلة والتي تستهدف تدريب الأهالي على حرف تفصيل الملابس والسباكة وأعمال الكهرباء، كما استمع نائب المحافظ إلى مقترحات المتدربين ووجه بتنفيذ بعض المقترحات بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية.

المصرى اليوم

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