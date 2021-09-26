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تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية بربوع مصر، بدءا من مساء اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام، بعيد الصليب المقدس.

ويقول القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي بالكلية الاكليريكية والمعاهد الدينية بالمنيا، إن الاحتفال بهذا اليوم يرجع إلى عثور الملكة هيلانة، وهي والدة الإمبراطور قسطنطين، على الصليب المقدس ورفعه على جبل الجلجلة، ثم بناء كنيسة القيامة حوله بعد أن كان مطمورا من قبل مجموعة من اليهود تحت تل من القمامة.

وتابع «عزت» أنه يُحتفل بعيد الصليب، مرتين كل عام؛ الأولى في 17 من شهر توت والتي توافق (27 سبتمبر 2021)، وهو الاحتفال الذي بدأته الملكة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير عام 326.

وذكر المؤرخون أن الإمبراطور قسطنطين الكبير، شجع والدته الملكة هيلانة على البحث عن الصليب وأرسل معها 3 آلاف جندى، وبعد العثور عليه أقامت كنيسة القيامة.

أما موعد الاحتفال الثانى للاحتفال بعيد الصليب، فيحل في يوم 10 برمهات ويوافق شهر مارس، ويحتفل فيه الأقباط بظهور صليب السيد المسيح في اليوم العاشر من شهر برمهات سنة 627 م، ويعود لذكري نجاح الإمبراطور الروماني هرقل في استعادة قاعدة الصليب المكرمة لدى المسيحيين، التي اختلسها الفرس آنذاك من القدس أثناء فترة الحروب المتتالية بين الروم والفرس.