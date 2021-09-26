أمير رمسيس: «الجونة» فرض نفسه بقوة بين المهرجانات العالمية

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قال المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان «الجونة» السينمائي الدولي إن «الجونة» فرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، ووجه بوصلة الأعمال العالمية إليه، فأصبح صناع الأعمال الفنية بهوليود يتجهون بأعمالهم إلى الجونة، الذي حجز لنفسه مقعداً بين المهرجانات الكبرى في العالم مثل فينيسا وتورنتو.

وأضاف رمسيس في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، الأحد، أن المهرجان يتطور في كل دورة، وذلك لمساحة الثقة التي يكتسبها المهرجان في كل دورة، مشيرًا إلى أن المهرجان يحرص كل عام على أن يكون به عدد كبير من الأعمال المرشحة لجائزة الأوسكار.

وأشار أن هذا العام سيتم تكريم مجموعة من النجوم العالميين، الذي سيتم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحفي الذي سيقام في 1 أكتوبر المقبل.

وكشف مهرجان الجونة السينمائي مؤخرًا، عن بوستر الدورة الخامسة التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر 2021.

وأكدت إدارة المهرجان، أنه على مدار خمس سنوات، واصل «الجونة السينمائي» تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس، ذاكرة أن «الجونة» انطلق كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي، وأصبحت كل دورة من المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة.