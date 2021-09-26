انطلاق البرنامج التدريبي لمسؤولي مشروعات الأيزو بجامعة جنوب الوادي

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شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمسؤولي مشروعات الأيزو بالجامعة بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية البرنامج التدريبي في تحسين بيئة العمل وتأهيل اعضاء الفرق المشاركة في التدريب لأداء ادوارهم بشكل متميز طبقاً للمواصفات المطلوبة مشيراً ان الجامعة تقدم الدعم المالي والفني لفرق العمل مؤكداً على أهمية التطوير المستمر في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالجامعة لتحقيق التميز الحكومي والتنافسية واهمية تطبيق مختلف اجراءات السلامة والاستعداد للعام الجامعي بإجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطعيم مختلف عناصر المجتمع الجامعي

اجتماع جامعه جنوب الوادي

وأضاف الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أن البرنامج التدريبي يقام لمدة 5 أيام بالتعاون مع الشركة الدولية لخبراء الجودة والتسويق ويهدف إلى رفع كفاءة مسئولي مشروعات الايزو مشيراً إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي الذي يتضمن التدريب على 3 مواصفات ايزو وهي ايزو 9001 لسنة 2015 وايزو 14001 لسنة 2015 وايزو 45001 لسنة 2018.

وتحدث المهندس وليد حسن المدير التنفيذي للشركة الدولية لخبراء الجودة والتسويق عن الايزو 9001 وأهم المواصفات التي يتطلبها الحصول على الأيزو مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من أنظمة الايزو إرضاء العميل وتقديم خدمات مطابقة للمواصفات حيث يمكن تطبيق هذه المواصفات على أي منشأة.

شهد فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي الدكتورة أماني عبدالمنعم نائب مدير مركز ضمان الجودة لشئون الايزو والدكتور عبدالحليم أحمد نائب مدير مركز ضمان الجودة لشئون المشروعات التطويرية والنوعية والمهندس اسلام جمال مدير عام الشركة الدولية لخبراء الجودة والتسويق.