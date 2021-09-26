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حسام غالي يسعى لحل أزمة ناصر ماهر مع الأهلي

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حسام غالي يسعى لحل أزمة ناصر ماهر مع الأهلي حسام غالي يسعى لحل أزمة ناصر ماهر مع الأهلي

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شهدت الساعات الماضية انفراجة فى أزمة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر، وذلك بعد الجلسة التى عقدها معه حسام غالى، عضو شركة الأهلى لكرة القدم.

وكان ناصر ماهر، دخل، فى الأيام الماضية، فى خلاف مع مسؤولى الأهلى، بسبب رفضهم انتقاله إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حسام غالى عقد جلسة مع ناصر ماهر، فى الساعات الماضية، أقنعه خلالها بقبول العروض التى قدمها له النادى الأهلى من أندية الدورى الممتاز، للانتقال إلى أى منها خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وصرف النظر عن انضمامه إلى نادى بيراميدز.

المصرى اليوم

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