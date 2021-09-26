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رئيس مدينة قلين يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

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رئيس مدينة قلين يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد رئيس مدينة قلين يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

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تابع فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، عملية مسح وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المدارس على مستوى المركز والمدينه استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالأشراف والمتابعة المستمرة، والاستعداد لقدوم العام الدراسي الجديد وتحت إشراف النواب بالمدينة.

وقال «شميس» إنه جارى مسح وتمهيد جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المدارس وأعمال الرش والتعقيم حفاظاً على الصحة العامة للطلاب وتكثيف أعمال النظافة بميحط المدارس وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين حفاظاً على سلامتهم مؤكداً على تفعيل بوابات التعقيم وكواشف الحرارة وإنهاء كافة الإجراءات الإحترازية داخل المدارس لتوفير الراحة لهم خلال العام الدراسي الجديد.

المصرى اليوم

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