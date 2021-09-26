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الوطني يهنئ صلاح برقمه الجديد

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المنتخب الوطني يهنئ صلاح برقمه الجديد الوطني يهنئ صلاح برقمه الجديد

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هنأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش نجم وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائد الوطني بمناسبة إنجازه الجديد بكونه أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف في أقل عدد من المباريات.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني تمنياته الطيبة لنجم مصر بمزيد من التألق في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم والاستمرار في مساهماته الكبيرة مع زملائه في رفعة الكرة المصرية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيلة المنتخب المصري أمام ليبيريا

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبوجبل () محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو).

المدافعون:

أحمد فتوح (الزمالك) محمد عبدالشافي (الزمالك) محمود حمدي- الونش- (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) على جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط:

حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي- أفشة- (الأهلي) عبدالله السعيد (بيراميدز)

المهاجمون:

محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد- زيزو- (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش).

المصرى اليوم

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