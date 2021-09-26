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«علم التشريح بين التراث السكندري والطب المعاصر» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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«علم التشريح بين التراث السكندري والطب المعاصر» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية «علم التشريح بين التراث السكندري والطب المعاصر» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان «علم التشريح بين التراث السكندري والطب المعاصر»، تلقيها الدكتورة حنان السيد يوسف أستاذ مساعد الدراسات اليونانية واللاتينية بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الواحدة ظهر غدا الاثنين، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة الدور الهام والرائد لمدينة الإسكندرية القديمة وعلمائها في تطور الطب القديم، والمدراس الطبية بمكتبة الإسكندرية القديمة التي كان لها أبلغ الأثر في إثراء المعارف الطبية وعلومها لعدة قرون وتمهيد الطريق للعلوم الطبية الحديثة، بالإضافة إلى التشريح العملي للأجساد البشرية الذي بدأ بها منذ القرن الثالث قبل الميلاد وتجاربه العملية التي وصلت إلى نتائج محددة ودقيقة.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم التاسع للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية؛ ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.

المصرى اليوم

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