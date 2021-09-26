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تعرف على جوائز الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح

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تعرف على جوائز الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح تعرف على جوائز الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح

لاقتراحات اماكن الخروج

عدد من الجوائز تتضمنها الدورة الـ 14 لفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تنطلق غدًا، وحتى 9 أكتوبر المقبل.

وتتضمن جوائز الفعاليات قسم مسابقة العروض المسرحية، وجوائز المقال النقدي والبحث العلمي والتي جاءت كالتالي:-

أولا : قسم مسابقة العروض المسرحية:

وهى مسابقة واحدة لجميع الفرق المسرحية المتقدمة لتسابق وتمنح الجوائز الآتية :

  • جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير
  • جائزة افضل مؤلف مسرحى :جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير
  • جائزة افضل مؤلف صاعد : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل إخراج مسرحى : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل مخرج صاعد : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل ( دور أول) رجال : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل (دور ثان) رجال :جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل ممثل صاعد : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل ( دور أول) نساء : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل (دور ثان) نساء :جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل ممثلة صاعدة : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل تصميم ديكور : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل تصميم أزياء : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل تصميم إضاءة : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل موسيقى مسرحية :جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل تصميم استعراضات :جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل دراماتورج : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة أفضل دعاية مسرحية : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
  • جائزة الاشعار : جائزة مالية مع الدرع وشهادة التقدير
  • للجنة التحكيم الحق في أن تمنح جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة والتى لم تحصل علي جوائز وبما لا يزيد عن ثلاثة جوائز يتم منحها شهادات تقدير خاصة

ثانيا :جوائز المقال النقدي والبحث النظري ، وتنقسم إلى:

  • جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية
  • جائزة البحث النقدى مع الدرع وشهادة التقدير

المصرى اليوم

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