تعرف على جوائز الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح

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عدد من الجوائز تتضمنها الدورة الـ 14 لفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تنطلق غدًا، وحتى 9 أكتوبر المقبل.
وتتضمن جوائز الفعاليات قسم مسابقة العروض المسرحية، وجوائز المقال النقدي والبحث العلمي والتي جاءت كالتالي:-
أولا : قسم مسابقة العروض المسرحية:
وهى مسابقة واحدة لجميع الفرق المسرحية المتقدمة لتسابق وتمنح الجوائز الآتية :
- جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير
- جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير
- جائزة افضل مؤلف مسرحى :جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير
- جائزة افضل مؤلف صاعد : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل إخراج مسرحى : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل مخرج صاعد : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل ( دور أول) رجال : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل (دور ثان) رجال :جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير
- جائزة أفضل ممثل صاعد : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل ( دور أول) نساء : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل (دور ثان) نساء :جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير
- جائزة أفضل ممثلة صاعدة : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل تصميم ديكور : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل تصميم أزياء : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل تصميم إضاءة : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل موسيقى مسرحية :جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل تصميم استعراضات :جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل دراماتورج : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة أفضل دعاية مسرحية : جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير
- جائزة الاشعار : جائزة مالية مع الدرع وشهادة التقدير
- للجنة التحكيم الحق في أن تمنح جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة والتى لم تحصل علي جوائز وبما لا يزيد عن ثلاثة جوائز يتم منحها شهادات تقدير خاصة
ثانيا :جوائز المقال النقدي والبحث النظري ، وتنقسم إلى:
- جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية
- جائزة البحث النقدى مع الدرع وشهادة التقدير