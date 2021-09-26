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محافظ المنيا: تثبيت 7960 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية

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محافظ المنيا: تثبيت 7960 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية محافظ المنيا: تثبيت 7960 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية

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أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القرار رقم (473) بتاريخ 22/9/2021، والمتضمن تثبيت (7960) موظف بصفة شخصية بالوظائف والدرجات والمجموعات النوعية الموضحة بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة، وذلك بعد إنهاء لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذي يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة، المرحلة الثانية.

وأكد محافظ المنيا، أن القرار يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وإتاحة بيئة عمل جيدة من خلال تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وتحقيقاً للصالح العام للعاملين بالمحافظة، لضمان الاستقرار الوظيفي والارتقاء بالمنظومة الإدارية ورفع كفاءة العاملين.

ويتقدم المحافظ، بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين، لافتا إلى أنه جاري دراسة الأوضاع الوظيفية لباقي العمالة، وموجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

المصرى اليوم

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