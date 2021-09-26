قبل طرحهم بأسواق المنيا.. ضبط ٢٧٩٠ كيس مقرمشات منتهى الصلاحية

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أسفرت حملة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، عن ضبط ٢٧٩٠ كيس مقرمشات منتهى الصلاحية و١٧٥٠ كمامة مجهولة المصدر وعدد ٣٠ كرتونة فارغة و٨ كيلو شيكولاتة منتهية الصلاحية .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل ادارة التموين بأبوقرقاص لانتظار قرارات النيابة العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا وإدارة التموين ومباحث التموين ومكتب تفتيش الاغذية بابوقرقاص والجهات المعنية بمركز ابوقرقاص بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.