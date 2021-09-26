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وزير الطيران يلتقي سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

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وزير الطيران يلتقي سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين وزير الطيران يلتقي سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بالسيد جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وفى بداية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقة التي تربط بين جمهورية العربية ودولة بريطانيا .

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران باسم سامى عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام .

وخلال اللقاء قدم الطيار محمد منار التهنئة للسفير جاريث بايلى بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له مزيد من التوفيق والتقدم .كما بحث الجانبان سبل دعم حركة الطيران بين مصر وبريطانيا .

وأشار وزير الطيران أن مصر وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطيران المدنى، فضلاً عن أهمية مساهمة قطاع الطيران في تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين جمهورية مصر العربية وبريطانيا .

ومن جانبه، أعرب السفير البريطانى عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتطور الإيجابي الملحوظ الذي تشهده الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.
وأشار بايلى إلى الرؤية الواضحة التي تنتهجها وزارة الطيران نحو التطوير والتحديث من أجل النهوض بصناعة النقل الجوى وسعى الوزارة الدائم لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الدولية.

وزير الطيران يلتقي سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

المصرى اليوم

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