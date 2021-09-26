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السيطرة على حريقين في بنى سويف

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السيطرة على حريقين في بنى سويف السيطرة على حريقين في بنى سويف

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، اليوم، بالتعاون مع الأهالي، حريقين في 4 منازل وحظيرة للماشية بقريتي بني عدي والشناوية بمركز ناصر شمال بني سويف، دون حدوث اصابات، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الحريقين للوقوف على أسبابهما.

في الحريق الأول سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في منزل وأمتد لـ3 منازل مجاورة بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، حيث أسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس ماشية دون حدوث اصابات بشرية أو وفيات.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل وامتداده لمنازل مجاورة بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وإخماد النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء وتمكنوا من إخماد النيران بالتعاون مع الأهالي، حيث تبين نشوب الحريق في منزل وإمتداده لـ3 منازل مجاورة دون حدوث إصابات بشرية، إلا أن الحريق تسبب في نفوق 3 رؤوس ماشية.

وفي الشناوية بمركز ناصر، نشب حريق في حظيرة للماشية، دون حدوث أي اصابات بشرية أو وفيات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي دون حدوث أي خسائر في المواشي.

وإنتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء إلى موقع الحريق وتمكنوا من إخماد الحريق ومنع إمتداداه.

المصرى اليوم

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