منافسة شرسة بين شولتس ولاشيت بالانتخابات الألمانية.. هل ينضم حزب ميركل لصفوف المعارضة؟ (تقرير)

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بدأت عملية التصويت في الانتخابات العامة في ألمانيا، اليوم الأحد، لاختيار خليفة للمستشارة أنجيلا ميركل، وفيما تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة شرسة وتقارب كبير بين المرشحين أرمين لاشيت، مرشح المعسكر المحافظ لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في ألمانيا، منافسه الرئيسي من يسار الوسط أولاف شولتز، مع تقدم بفارق ضئيل للحزب الديمقراطي الاشتراكي أمام الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يستعد لفترة ما بعد ميركل، التي تتولى السلطة منذ عام 2005 يتبأ البعض الآخر بمفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي التقرير التالي تقدم «المصري اليوم» قراءة للانتخابات الألمانية، والرهانات الرئيسية في الانتخابات التشريعية، في ظل الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع..

تجري الانتخابات البرلمانية الألمانية كل أربع سنوات، وقد جرت العادة أن يفوز الحزب المسيحي الديمقراطي بالمرتبة الأولى والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمرتبة الثانية، غير أن صعود نجم مرشح الحزب الاشتراكي أولاف شولتس قد يقلب المعادلة هذه المرة.

وكانت ميركل حثت الناخبين على التصويت لصالح مرشح حزبها أرمين لاشيت لخلافتها في منصب المستشارية، أمس السبت، وعشية انطلاق السباق الانتخابي، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز بفارق طفيف للفوز بالمستشارية، دعت أنجيلا ميركل عشية الاقتراع الناخبين إلى التصويت لمرشح تحالفها أرمين لاشيت لتشكيل «مستقبل» ألمانيا، بعدما وخططت للابتعاد عن الأضواء في المعركة الانتخابية في وقت تستعد للانسحاب من الساحة السياسية بعد 16 عاما في السلطة، لكنها وجدت نفسها مضطرة للدخول على خط برنامج حملة زعيم حزبها، لاشيـت.

وبينما تشهد الانتخابات الألمانية التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، إقبالًا ضئيلًا على صناديق الاقتراع تفيد الاستطلاعات إلى أن هناك منافسة شرسة بين مرشح حزب ميركل شولتس، أمام ىمنافسه لاشيت ممثل الحزب الديموقراطي المسيحي، حيث يحظى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأسبقية ضئيلة، بحصوله على نسبة تأييد بلغت 25.2%، مقابل 22.4% للاتحاد الديمقراطي المسيحي (حزب ميركل).

كذلك جاء حزب الخضر مع مرشحته أنالينا بربوك بالمركز الثالث في استطلاعات الرأي، بحصوله على نسبة 15.9%، فيما أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من 35% من الناخبين ما زالوا مترددين بشأن من سيصوتون له، أو ما إذا كانوا سيصوتون على الإطلاق، قبل أقل من يوم واحد من بدء الاقتراع، ما يجعل التنبؤات صعبة قبل التصويت.

تُشير الفرص المتقاربة للأحزاب إلى أن الأخيرة ستدخل في مشاورات مع بعضها البعض، قبل الشروع في مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف قد يستغرق شهوراً، وهو ما يُبقي ميركل (67 عاماً) في السلطة لتصريف الأعمال.

في تجمع انتخابي بمدينته آخن، أمس السبت، قال مرشح المحافظين آرمين لاشيت، 60 عامًا وهو يقف إلى جوار ميركل، إن تشكيل تحالف يساري يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي مع حزب الخضر وحزب لينكه سيزعزع استقرار أوروبا.

وأضاف لاشيت: «إنهم يرغبون في إخراجنا مع حلف شمال الأطلسي، ولا يريدون هذا الحلف، إنهم يريدون جمهورية أخرى (…) لا أريد أن يكون حزب ليكنه في الحكومة المقبلة».

ينافس لاشيت في الانتخابات أولاف شولتز، مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي ووزير المالية في ائتلاف ميركل، الذي فاز في كل المناظرات التلفزيونية الثلاث لأبرز المرشحين.

ربما تكمن أهمية الانتخابات الألمانية 2021، في أنها سترسم «نهاية حقبة» أنجيلا ميركل، وكيف سيبدو المشهد السياسي في ألمانيا بعد رحيلها، وهل ترجح كفة الانتخابات الجارية لصالح مرشح حزبها أرمين لاشيت لخلافتها في منصب المستشارية، أم أن الغلبة ستكون الحزب المسيحي الديمقراطي،............

فعقب أربع ولايات و16 عاما في السلطة على رأس ألمانيا_ القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا_ لم تترشح ميركل_المستشارة البالغة 67 عاما للانتخابات، وهو ما وعبّرت عنه ميركل في أكتوبر 2018 مؤكدة عدم نيتها الترشح، وهو ما تلى «نكسة انتخابية» لحزبها في منطقة هسن، في التوقيت ذاته.

ومن شأن الانتخابات الألمانية الحالية تغيّر تغيير الخارطة السياسية الألمانية؛ إذ تُنذر استطلاعات الرأي بتجزئة الأصوات وبحكومة تضمّ ثلاثة أحزاب، غير مستقرة بطبيعتها، لقيادة البلاد.

وتفيد استطلاعات الرأي المحلية في ألمانيا بأن المعسكر المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة،أنجيلا ميركل، قد يسجّل أسوأ نتيجة انتخابية له منذ تأسيس ألمانيا المعاصرة عام 1949، مع نحو 23% من الأصوات مقابل 32،8% عام 2017 مما يفيد بأن المحافظين قد يخسرون منصب المستشار لينتقلوا إلى صفوف المعارضة للمرة الأولى منذ 2005.

وبحسب الاستطلاعات وبينما كان الاشتراكيون الديموقراطيون في وضع صعب جدا منذ عام؛ بفارق حوالي 30% من المنافشة على منصب المستشارية، إلا أنهم أصبحو يسجلون تقدمًا ملحوظًا منذ إبريل الماضي، وهو تقدم دعمته الفيضانات التي شهدتها ألمانيا في يوليو الماضي؛ إ يسجل الاشتراكيون الديموقراطيون تقدماً طفيفاً على الديموقراطيين المسيحيين، في استطلاعات الرأي الأخيرة ويتطلعون إلى قيادة الحكومة، للمرة الأولى منذ جيرهارد شرودر.

أما حزب «البديل لألمانيا»_ اليميني المتطرف والذي شكل أول قوة معارضة في مجلس النواب في الانتخابات السابقة عام 2017 مستغلاً مخاوف جزء من الرأي العام بشأن وصول مئات آلاف المهاجرين إلى البلاد، حصل في استطلاعات الرأي الأخيرة على حوالى 11% من نوايا التصويت فقط؛ نظرًا لأن ملف الهجرة لميشكل أولوية بالنسبة للناخب الألماني.

وبالنظر إلى استطلاعات الراي الألمانية يُفترض أن تكون الأغلبية في البرلمان الألماني المقبل، لعدة ائتلافات بدءاً من تحالف يساري بحت إلى حكومة تميل إلى اليمين؛ مما يُنذر بمفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة المقبلة؛ غذ يشير المشهد السياسي إلى احتمال تشكيل ائتلاف ثلاثي، وتشير أقرب السيناريوهات إلى أن الفائز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وتحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي سيُشكل ائتلافاً مع الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار.