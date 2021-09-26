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رئيس جامعة بنى سويف: الانتهاء من تطعيم 25 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا

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رئيس جامعة بنى سويف: الانتهاء من تطعيم 25 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا رئيس جامعة بنى سويف: الانتهاء من تطعيم 25 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم الأحد، سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين للوقاية من المستجد والكشف الطبي داخل الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الزيارة، على ضرورة الانتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد لجميع مُنتسبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واعتبارها شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم وضع خطة وجدول زمني للكليات داخل الجامعة للانتهاء من التطعيم قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال 12 نقطة تم تجهيزها لتلقي التطعيم داخل الحرم الجامعي غرب وشرق النيل .

المصرى اليوم

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