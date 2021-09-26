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البرهان: الجيش هو الأكثر حرصًا على حماية المرحلة الانتقالية

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البرهان: الجيش هو الأكثر حرصًا على حماية المرحلة الانتقالية البرهان: الجيش هو الأكثر حرصًا على حماية المرحلة الانتقالية

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قال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول، عبدالفتاح البرهان على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصا على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن التفاوض مع جهات تخوِّن المؤسسة العسكرية.

وجاء ذلك في أعقاب التوتر الذي شهدته العلاقة بين المكون السياسي والمكون العسكري في السودان.

وشدد البرهان، خلال كلمة ألقاها، اليوم الأحد أن الجيش السوداني :«سينسحب من المشهد السياسي بعد إجراء الانتخابات في السودان».

وأضاف البرهان أن القوات المسلحة السودانية :«حريصة أشد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة.» لافتًا إلى أن أن المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة حزبية، مضيفاً في الوقت عينه أنها وصية على أمن الشعب السوداني.


إلى ذلك، وأعرب رئيس مجلس السيادة السودانية عن رفضه الجلوس مع جهات سياسية تخون القوات الأمنية، قائلا إنه يرفض التفاوض مع جهات «مزدوجة الولاء».

كما أضاف البرهان أنه: «لا أحد يستطيع ترهيب القوات المسلحة في السودان. وشدد على حرص المؤسسة العسكرية على العمل من أجل التغيير الحقيقي، داعياً لاجراء الانتخابات في موعدهااز» لاهناك بعض الجهات التي لا تريد إجراء الانتخابات في البلاد، وتخاف منها«.

تأتي تصريحات البرهان في أعقاب اختلافات نشبت بين المكونين السياسي والمكون العسكري في البلاد، إذ حمًل البرهان، يوم الأربعاء الماضي والسياسيين في البلاد، مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

كما اعتبر في حينه أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب، مؤكدا أن القوات الأمنية هي التي تحمي المرحلة الانتقالية في البلاد.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة التصريحات بين المؤسسة العسكرية في البلاد وبين المكون السياسي، على خلفية تحميل المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وتقاذف الطرفان تصريحات ناقدة، كشفت عن انقسامات واضحة بين أطراف المرحلة الانتقالية في البلاد.

المصرى اليوم

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