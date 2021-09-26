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"صحة حائل" تنفذ 930 جولة رقابية وترصد عددًا من المخالفات للإجراءات الاحترازية

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شملت مستشفيات حكومية وخاصة

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام خلال شهر أغسطس من هذا العام 2021م، عدد 930 جولة رقابية عامة، ورصدت خلالها عددًا من المخالفات وتمت إحالة البعض منها إلى لجان المخالفات، والبعض الآخر أحيل إلى فرع النيابة العامة كل حسب الاختصاص.

وتفصيلاً؛ نفذت إدارة الالتزام بصحة حائل عدد 103 جولة رقابية على القطاع الصحي الحكومي، ورصدت 23 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما نفذت عدد 827 جولة رقابية على القطاع الصحي الخاص، ورصدت 6 مخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم إحالة 13 مخالفة إلى لجان المخالفات، و15 مخالفة أخرى تم إحالتها إلى فرع النيابة العامة.

يذكر أن الجولات التي نفذتها إدارة الالتزام، شملت عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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